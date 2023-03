Sequestrati liquidi per sigarette elettroniche a Prato

Nell’ambito di un’articolata attività di indagine amministrativa, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Firenze in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Toscana hanno sottoposto a sequestro amministrativo cautelare, ai fini dell’eventuale distruzione, una partita di merce costituita da 17 confezioni di prodotti liquidi di inalazione con e senza nicotina (sigarette elettroniche monouso precaricate con liquidi da inalazione da 5.200 e 6.200 puff ).

La merce è stata rinvenuta presso un tabaccaio e il distributore automatico attiguo, priva dei contrassegni fiscali che ne determinano l’assolvimento delle accise e senza la documentazione attestante la provenienza.

L’accertamento ha consentito di chiarire che i suddetti prodotti non erano iscritti nella tariffa di vendita e che non riportavano la corretta dicitura prevista dal Ministero della Salute per l’immissione in commercio.

All’autore dell’illecito verrà inflitta una sanzione amministrativa in relazione all’ammontare delle accise dovute.

L’attività di servizio in argomento si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere da ADM a presidio della legalità e per garantire il rispetto della normativa sulle accise gravanti sui prodotti da fumo.

Fonte: Ufficio Stampa