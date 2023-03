Sul Viale delle Piagge a Pisa inaugurata la “panchina verde per la vita”

E’ stata inaugurata oggi sul Viale delle Piagge a Pisa, in prossimità della rotatoria Il Tondo, la “panchina verde per la vita” a cura dell’associazione Centro Aiuto alla Vita e del Comune di Pisa. Sono intervenuti l’assessore al sociale del Comune di Pisa, Veronica Poli, e la presidente dell'associazione Centro Aiuto alla Vita, Irene Bonaccorsi.

"Il sostegno alla vita – ha dichiarato l’assessore al sociale, Veronica Poli - non riguarda solo le persone che hanno difficoltà a portare a termine la gravidanza ma ogni momento dell'esistenza, dal concepimento fino alla fine. Per questo come amministrazione abbiamo inaugurato in questi anni diverse panchine in varie zone della città che, sensibilizzando la cittadinanza su tematiche sanitarie come prevenzione ai tumori, fibromialgia, allattamento, vogliono lanciare proprio questo messaggio. Allo stesso tempo abbiamo messo in piedi un sistema di bonus per dare supporto alle famiglie che si trovano più in difficoltà, dal Bonus mamma e bebè al Bonus anziani. Ringrazio l'associazione Centro Aiuto alla Vita per essere qui oggi e per il lavoro che svolge ogni giorno".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa