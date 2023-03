Tariffa corrispettiva Certaldo, apertura straordinaria per lo sportello al pubblico

Dal 1 gennaio nel Comune di Certaldo è attiva la tariffa corrispettiva che premia gli utenti maggiormente virtuosi nella separazione dei loro rifiuti.

Per accompagnare i cittadini in questa fase di transizione ed agevolare la consegna dei materiali, Alia Servizi Ambientali SpA, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha predisposto l’apertura straordinaria, dedicata alla tariffa corrispettiva, di un nuovo sportello al pubblico per lunedì 27 e martedì 28 marzo.

Presso piazza dei Macelli 9, lo stesso luogo in cui si sono tenute le aperture dedicate alla corrispettiva nei mesi di dicembre e di gennaio, sarà possibile ritirare i TAG e ricevere informazioni sulla Tariffa Corrispettiva. Lo speciale sportello sarà aperto in queste due giornate con orario continuato, dalle 10 alle 18.

A Certaldo rimane comunque a disposizione dei cittadini anche l’infopoint presente all’Ecocentro di via Toscana 130, località Fraille, aperto il secondo e il quarto lunedì del mese, dalle 13 alle 19.

Ricordando che il nuovo sistema tariffario è basato sulla misurazione dei rifiuti prodotti e tiene conto del comportamento di ogni singola utenza, si invitano gli utenti ad apporre correttamente (a sinistra guardando l’apertura dei bidoni) i nuovi dispositivi di lettura (TAG) sui contenitori.

La differenziazione dei rifiuti ed esposizione del secondo trimestre 2023 (aprile – giugno) darà diritto ai cittadini di accedere alle premialità, riconosciute anche per il primo trimestre (gennaio – marzo). Per questo è importante dotarsi dei nuovi strumenti della Tariffa Corrispettiva entro il 31 marzo prossimo, ed è sempre possibile richiedere l’invio del kit a domicilio dall’Area Clienti del portale www.aliaserviziambientali.it.