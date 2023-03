Telecamere con lettura targhe, 6 nuove installazioni alle porte di Empoli

Via libera al progetto esecutivo per ampliare il sistema per la lettura targhe presente a Empoli. In particolare, saranno installate sei telecamere bidirezionali con lettura su doppia corsia e sarà eseguito un potenziamento del sistema: il quadro tecnico complessivo dell'investimento ammonta a 50mila euro con un contributo di 25mila euro dalla Regione Toscana.

Questo intervento, progettato dall'ufficio Tecnico del Comune, si inserisce in un percorso avviato ormai da anni dall'amministrazione comunale per individuare e mettere in atto azioni mirate a garantire ai cittadini sempre più sicurezza sia in termini di vivibilità degli spazi aperti pubblici sia delle proprietà private.

Il potenziamento del sistema di videosorveglianza urbano va proprio in questa direzione: negli anni passati, la giunta comunale ha approvato e realizzato vari progetti di implementazione e potenziamento della rete di videosorveglianza della città arrivando dalle circa 38 telecamere presenti a inizio 2014 a un totale attuale di 133 collegate al sistema integrato cittadino.

Un dato che entro maggio si arricchirà delle 16 telecamere in corso di installazione nell'area di piazza Matteotti. Ci sono poi 14 telecamere installate agli ingressi dei cimiteri, non collegate al sistema integrato, e infine quelle di 'lettura targhe'.

Per quanto riguarda queste ultime, negli anni 2020 e 2021 è stato installato un sistema informatico per la lettura targhe alle tre uscite della strada di grande comunicazione FiPiLi sul territorio empolese con software di livello base, per monitorare il flusso di traffico in ingresso e uscita dalla città nei tre punti di collegamento all’arteria stradale che da Firenze raggiunge la costa.

"Non solo nuove telecamere ma un sistema potenziato nelle sue funzioni così da essere ancora più efficiente e di aiuto alle forze dell'ordine e alla polizia municipale per monitorare il territorio e in caso di indagini - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Questo progetto, che gode anche di un contributo della Regione Toscana, ci permetterà di dotare il territorio di ulteriori strumenti per la sicurezza, un tema sul quale l'amministrazione ha massima attenzione e sul quale, negli anni, sono stati fatti importanti investimenti".

Il progetto esecutivo fresco di approvazione porterà all'incremento del sistema di lettura targhe, che interesserà anche il funzionamento delle telecamere già installate: sarà possibile infatti grazie al sistema più innovativo che sarà attivato con questo investimento effettuare una ricerca con parametri più mirati rispetto a quanto è possibile fare attualmente. Si potrà infatti eseguire un’analisi video avanzata per il riconoscimento di marca, modello, colore, tipologia di veicoli oltre a tutti i dati statistici relativi ai flussi di traffico, con la fornitura e posa in opera di sei nuove telecamere con lettura su doppia corsia agli accessi principali del Comune di Empoli. Occhi elettronici che rappresenteranno un ulteriore strumento a disposizione delle forze dell'ordine e della polizia municipale per il monitoraggio del territorio e dei flussi di traffico, anche in occasione di eventi e iniziative.

Dove saranno installate le telecamere

Le postazioni individuate, in seguito a verifiche e sopralluoghi da parte della polizia municipale dell'Unione dei Comuni e delle forze dell'ordine, sono sulla Statale 67 a Ponte a Elsa, sulla provinciale 11 a Marcignana, sulla provinciale 128 Viale Europa, sulla Statale 67 alla rotatoria all'uscita Empoli est della FiPiLi, in via dei Cappuccini all'incrocio con via Ponzano e infine sulla sr 429 all'incrocio con la rotatoria della FiPiLi dell'uscita Empoli centro. Monitoreranno quindi le 'porte' di accesso alla città dai vari comuni limitrofi. Il progetto verrà inviato agli enti proprietari delle strade interessate per il necessario nulla osta.

La centralizzazione, con il posizionamento fisico dei server, sarà nella sala server del Comune di Empoli di piazza del Popolo con collegamento costante e continuativo da parte del comando di polizia municipale, della stazione dei carabinieri di Empoli e dalla centrale operativa della Polizia di Stato in piazza Gramsci.

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo avvenuta nei giorni scorsi, l'obiettivo è dare il via all'intervento di installazione del nuovo sistema nei mesi estivi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa