Tre ordigni bellici rinvenuti a Viareggio durante i lavori all'acquedotto

Tre ordigni bellici sono stati rinvenuti nel pomeriggio di giovedì 23 marzo da alcuni operai nel cantiere di GAIA S.p.A. in Via Aurelia Sud nel quartiere Varignano, dove attualmente sono in corso i lavori di rinnovo dell'acquedotto ed estensione delle fognature.

E' stata subito allertata la Polizia di Stato che è giunta sul posto con tre pattuglie. Le forze dell'ordine hanno immediatamente recintato e coperto il luogo del ritrovamento, applicando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Il gestore ha avvertito il Sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, quale autorità di Protezione Civile, e nel contempo ha comunicato alla Prefettura il rinvenimento degli ordigni per consentire l'avvio delle procedure per la loro rimozione.