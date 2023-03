La Toscana da sogno a Certaldo: il video promozionale

Un rifugio dallo stress, una protezione dalla confusione e dal frastuono della routine quotidiana all’interno della quale sentirsi al sicuro, in armonia con la natura e la bellezza. Si presenta così Certaldo nel nuovo video promozionale 2023 pubblicato oggi su tutti i canali social dell’Amministrazione comunale e di Visit Certaldo, il portale di promozione turistica che ha l’obiettivo di far conoscere il territorio, invitando i visitatori a scoprirne caratteristiche e specialità.

Immagini mozzafiato che si aprono con le prime luci del mattino sul borgo storico e che catturano la città di Boccaccio con riprese dall’alto.

Il video, cui seguirà a breve la versione in lingua inglese, è stato realizzato anche grazie alla collaborazione delle attività e degli abitanti del luogo, che hanno voluto condividere la loro passione per Certaldo e mostrare le bellezze nascoste di questo splendido borgo medievale. Lo spot mostra le antiche torri, i palazzi storici e i tesori artistici di Certaldo, con un'attenzione particolare per Certaldo Alto.

“Il video, che si trova sui canali Facebook e Instagram del Comune e di Visit Certaldo è stato creato per mostrare al mondo la bellezza di questo borgo medievale, che vanta una lunga storia e un patrimonio culturale e artistico straordinario – spiega il sindaco con delega al Turismo Giacomo Cucini -. Certaldo è famosa per essere la città natale del celebre scrittore Giovanni Boccaccio, autore del Decameron, e per il suo festival annuale, Mercantia, che attira migliaia di visitatori da tutto il mondo, ma vogliamo far passare il messaggio che è una meta da vivere tutto l’anno e che offre tante possibilità per chi ama scoprire mete autentiche e da vivere”.

“Il video di promozione turistica di Certaldo è stato realizzato per invitare i visitatori a scoprire la bellezza di questo luogo straordinario e unico, con la sua storia, la sua cultura, la sua arte e la sua tradizione culinaria. Il video invita tutti a visitare Certaldo e a scoprire il suo fascino senza tempo, che lo rende una meta imperdibile in Toscana non solo per i turisti, ma anche per le coppie che vogliono celebrare qui il loro matrimonio”, ha aggiunto l’assessora alla Cultura Clara Conforti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa