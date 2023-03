Prima edizione di Vinci Trekking, con un occhio alla solidarietà

Una giornata di Sport non competitivo, quella di Domenica 26 Marzo. A Vinci si svolgerà la prima edizione di VINCI TREKKING organizzata dalla ASD Gumasio con il supporto della UISP. Una manifestazione aperta a tutte quelle persone che vorranno camminare in compagnia sugli sterrati e sentieri del Montalbano. Sarà l'occasione di fare festa e contribuire in maniera concreta e solidale, infatti il ricavato sarà devoluto alla ONLUS "Noi da Grandi". Sarà possibile fare due percorsi: uno intero da 18 km con 600 mt di dislivello ed uno corto da 14 km con 400 mt di dislivello. In ambedue i casi è richiesto una base di allenamento. E' previsto un ristoro a Sant'Amato (per i due percorsi) ed unsecondo ristoro a Faltognano per il percorso da 18 km. La partenza avverrà dalla Piazza Masi (quella con il monumento di Mario Ceroli dedicata all'uomo vitruviano di Leonardo) e l'arrivo presso i campi di padel in via Ripalta, dove ci sarà un "pasta party" per tutti gli iscritti. Nell'ambito della camminata, i curatori del progetto "AbilitiAMO" si inseriranno nei chilometri finali con un gruppo di "ragazzi speciali". Ad accogliere i partecipanti in Piazza Masi ci sarà "Leonardo Da Vinci" insieme ad una "Donzella" che illustrera le bellezze e le caratteristiche artistiche del luogo. Su tutto il tracciato sarà garantita l'assistenza da parte dei soci Gumasio, la presenza di due unita mobili con medico della C.R.I. garantirà il servizio sanitario. Ritrovo ore 8:00 per il ritiro dei "pacco evento" con omaggi e sorprese, partenza ore 8:30, chi non avesse fatto la preiscrizione, lo potrà fare la mattina stessa agli appositi banchi.