Agli Agostiniani presentazione della mostra ‘Reaching for the Stars’ di Palazzo Strozzi

Anche la città di Empoli ospiterà la presentazione della mostra di Palazzo Strozzi denominata ‘Reaching for the Stars’.

Un evento promosso dalla biblioteca comunale Renato Fucini che si terrà venerdì 31 marzo 2023, alle 17 nel suggestivo Cenacolo degli Agostiniani.



Le presentazioni sono a cura di Ludovica Sebregondi, curatrice Fondazione Palazzo Strozzi e Martino Margheri, progetti educativi e public program Fondazione Palazzo Strozzi.



Si tratta di un ciclo di presentazioni che si svolgeranno in cinque biblioteche comunali di Firenze e in sei biblioteche della Città Metropolitana di Firenze (Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Empoli, Lastra a Signa, San Casciano in Val di Pesa e Scandicci), organizzate per scoprire le opere più significative e gli artisti più influenti degli ultimi decenni presentati nell’ambito dell’esposizione.



Nelle biblioteche sarà possibile consultare e prendere in prestito il catalogo della mostra.



Per consultare le date di tutti gli incontri è possibile farlo a questo link: https://www.palazzostrozzi.org/archivio/eventi/reaching-for-the-stars-nelle-biblioteche/ .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa