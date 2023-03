Cerbaie: controlli, sanzioni e sequestri contro lo spaccio di droga

Alcuni grammi di marijuana sequestrata, un ritiro della patente, due comunicazioni alla prefettura e venti sanzioni per infrazioni al codice della strada. Sono le principali misure adottate nella giornata di giovedì scorso 23 marzo dagli agenti delle polizie municipali dei Comuni di Fucecchio, Altopascio, Castelfranco di Sotto, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese e Santa Croce sull'Arno. Le azioni contro lo spaccio della droga nei boschi delle Cerbaie, al confine tra le province di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia, si fanno sempre più intensi. Sempre questa settimana, in zona erano intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, anche con gli agenti a cavallo per perlustrare i boschi al meglio. Giovedì scorso, poi, è stato il turno delle polizie municipali e prossimamente sono attesi nuovi controlli da altre forze dell'ordine. Sono le misure stringenti adottate a seguito del Comitato Interprovinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto recentemente a Lucca e coordinato dal prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino. "Un Comitato - commenta il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli - che sta imprimendo un'ulteriore accelerata all'azione di contrasto allo spaccio e che ha portato sul territorio una presenza di forze dell'ordine sempre più costante".