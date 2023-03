Controlli dei carabinieri a Pisa: fermato un ricercato e tolta una patente per alcol

Durante un'attività di controllo i carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo in ottemperanza a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emanata dal Tribunale di Pisa. Il soggetto è stato rintracciato nella sua abitazione e, dopo le procedure di rito, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale dove sconterà una pena di un anno di reclusione per reati commessi in violazione del Codice della Strada.

I carabinieri hanno anche denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza. I militari hanno effettuato un controllo con etilometro sul conducente, riscontrando un tasso alcolemico di 1,77 g/l, ben oltre il limite consentito, e gli hanno ritirato la patente di guida.