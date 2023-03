Controlli nel Fiorentino: una decina di esercizi commerciali irregolari, due denunce per droga

Controlli straordinari nel Fiorentino da parte delle forze dell'ordine. Nelle operazioni sono stati coinvolti Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, oltre all'Ispettorato del Lavoro e da personale dell’ASL. Controllate strade, piazze e parchi del capoluogo toscano, oltre che alcuni esercizi commerciali. Sarebbero 1200 le persone identificate, una trentina invece gli esercizi commerciali controllati.

Irregolarità in una decina di esercizi commerciali

Durante i controlli sono stati riscontrati diversi casi di violazione, tra cui un ristorante etnico che ha subito i sigilli per carenze igieniche e strutturali e mancata tracciabilità di 200 chili di carne. Per l'esercizio è scattata una multa da 3500 euro.

Inoltre, quattro esercenti sono finiti nei guai per aver impiegato lavoratori in nero e per violazioni igienico-sanitarie. Si tratta di tre ristoranti etnici e un bar: nel primo caso l’Ispettorato del Lavoro ha scoperto 4 lavoratori in nero e violazioni igienico sanitarie; nel secondo, ben 16 dipendenti non in regola con le certificazioni mediche richieste per svolgere l’attività, nonché quelle relative alla formazione del personale sulla sicurezza; nel terzo è stato trovato 1 lavoratore in nero; nei confronti del bar è invece scattata la sospensione provvisoria dell’attività per mancanza della documentazione sulla valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro.

La polizia ha invece denunciato un bar in zona San Jacopino dove gli agenti delle volanti hanno riscontrato la mancanza del documento per la valutazione dei rischi. Stessa cosa per un esercizio all’Isolotto. Entrambi rischiano ora la sospensione dell’attività.

La municipale di Firenze, insieme agli agenti della Squadra Amministrativa del Commissariato di Rifredi, hanno infine riscontrato altri tipi di violazioni, multando 3 esercizi a Novoli. Sanzionati anche due bar e un minimarket, il primo in Oltrarno e gli agli altri due esercizi a Novoli, per mancata esposizione dei prezzi: 1000 euro la multa prevista in questi casi. Sequestrati nella zona del mercato di San Lorenzo circa 500 articoli destinati al commercio abusivo.

Contrasto alla droga: fermato un ricercato, due denunce

Oltre ai controlli sugli esercizi commerciali, sono stati compiuti sforzi per contrastare lo spaccio di droga, in cui le unità cinofile hanno fiutato quasi mezzo chilo di hashish, marijuana e cocaina nei parchi cittadini.

Gli agenti del Commissariato Oltrarno hanno catturato un ricercato che doveva scontare 2 anni e mezzo di carcere. Si tratta di un cittadino senegalese di 21 anni condannato dal Tribunale di Firenze per una rapina aggravata.

La Polizia di Stato ha poi sorpreso e denunciato in piazza della Stazione un 30enne senegalese trovato a passeggio con 15 dosi di hashish nei calzini.

A Empoli ieri pomeriggio, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana ieri pomeriggio hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio, un cittadino marocchino fermato con addosso 3 dosi di hashish e 9 di cocaina.