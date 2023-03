Controlli straordinari alla stazione di Pisa: 57 persone e 38 veicoli controllati

Ieri pomeriggio, la Questura ha coordinato un'operazione straordinaria di controllo del territorio nella zona centrale e nel quartiere della stazione. Pattuglie della Squadra Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato e della Polizia Municipale sono state impiegate nell'operazione. Durante l'attività, sono stati effettuati 4 posti di controllo, identificate 57 persone e controllati 38 veicoli.

Alle 15:15, una pattuglia è intervenuta in Piazza Sant'Antonio per assistere gli ausiliari del traffico in un alterco con un individuo che è stato multato. Sul posto è stata riportata la calma e il protagonista, un cittadino nordafricano regolarmente residente a Siena, è stato identificato. L'ausiliario del traffico è stato informato dei suoi diritti.