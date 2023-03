Il Basket Castelfiorentino cade 41-64 per mano di Prato

Dopo Firenze, anche il Progetto Pallacanestro Prato fa valere la legge della terza della classe espugnando il PalaGilardetti 41-64 nella quinta giornata del girone di ritorno. In casa gialloblu da segnalare l’esordio in serie C delle Under 19 Matilde Taddei, Sofia Costa e Marina Sanesi, con Matilde andata anche a segno. Mentre coach Jacopo Giusti manda in campo tutte le ragazze a sua disposizione, la gara si decide a cavallo tra la terza e la quarta frazione, quando due pesanti break permettono alle ospiti di ipotecare la vittoria.

Approcciano bene le gialloblu che, spinte da Banchelli sugli scudi, conducono un primo quarto punto a punto (13-14 al 10′). Nella seconda frazione, però, le laniere alzano l’intensità e cambiano passo piazzando un break di 7-22 che a metà gara incanala la sfida: 20-36 al riposo lungo. Un’ipoteca che Prato mette definitivamente al rientro degli spogliatoi, quando un nuovo parziale fa partire anzitempo i titoli di coda, con il tabellone che alla terza sirena segna 27-55. Così, nell’ultimo quarto, la reazione di orgoglio castellana non basta a riaprire una sfida ormai compromessa.

Prossimo impegno sabato alle 18.30 sul parquet di Pisa per la penultima giornata.

BASKET CASTELFIORENTINO – PROGETTO PALLACANESTRO PRATO 41-64

Tabellino: Banchelli 14, Lucchesi 4, De Felice 5, Bellantoni 12, Moustakalle 4, Taddei 2, Costa, Boldrini, Caparrini, Andries, Sanesi. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 13-14, 20-36 (7-22), 27-55 (7-19), 41-64 (14-9)

Arbitro: Innesti di Ponsacco.