Due donne e un cagnolino sono state soccorse quest'oggi sul monte Tambura, in Garfagnana, dopo essere rimaste in difficoltà nell'addentrarsi in un sentiero innevato.

A raggiungerle i vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana a bordo dell'elicottero Drago in dotazione al nucleo di Cecina.

Donne e cane sono state soccorse e affidate ai sanitari del 118 al campo sportivo di Gramolazzo, dove è avvenuto l'atterraggio.