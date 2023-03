Inaugurati nuovi campi e spogliatoi ad Altopascio

Inaugurati i nuovi campi in sintetico ed i nuovi spogliatoi del centro sportivo di Badia Pozzeveri nel Comune di Altopascio (Lu). Presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha ricordato come "in Toscana negli ultimi due anni 32 milioni di euro sono stati destinati alla manutenzione e alla valorizzazione degli impianti sportivi pubblici". Il centro sportivo Badia Pozzeveri accoglie circa 200 bambini e ragazzi tra i 4 ed i 14 anni.

A Badia Pozzeveri la sinergia tra Regione Toscana, Comune e la società Academy Tauha portato ad un investimento di 500mila euro. Tra i lavori effettuati, anche il rifacimento dell'impianto elettrico, danneggiato da un fulmine.

Soddisfatta anche la sindaca di Altopascio Sara D'Ambrosio: "questo risultato è un esempio di come l'unione pubblico-privato possa dare frutti importanti per il territorio - ha detto - Adesso il nostro spazio sportivo è all'avanguardia, moderno e sicuto".

Presenti all'inaugurazione anche l'assessore regionale all'urbanistica Stefano Baccelli, la consiegliera regionale Valentina Mercanti e il presidente della società Academy Tau Stefano Rosellini.

Fonte: Regione Toscana