Inaugurato con un mese di anticipo il parcheggio alle porte di Cerreto Guidi

Un parcheggio che coniuga l'aspetto funzionale con quello estetico, affacciandosi sul verde delle campagne di Cerreto Guidi. Si tratta di quello di via dei Fossi, a Cerreto Guidi, in prossimità del centro storico.

L’intervento sul parcheggio, inaugurato nel pomeriggio di sabato 25 marzo, alla presenza del Sindaco, della giunta e del senatore Dario Parrini, ha infatti garantito una profonda riorganizzazione dello spazio con una distribuzione di tutti gli stalli (sono 22), eliminando i posti auto attualmente utilizzati lungo la zona verde limitrofa alla strada.

Quest’area è stata ridefinita con l’ampliamento dello spazio verde di pertinenza degli alberi creando un marciapiede che collega i due tratti già esistenti, prima e dopo il parcheggio, migliorando e rendendo più sicura la viabilità pedonale. Il parcheggio è stato fornito di una nuova e completa pavimentazione e di nuove strutture per il posizionamento dei pali per l’impianto di illuminazione. Funzionalità significa anche modernità con una colonnina per la ricarica delle auto elettriche.

Per effettuare i lavori che sono stati ultimati con un mese di anticipo rispetto al tempo previsto, sono stati necessari 200mila euro.

"Ringrazio la ditta Moviter che ha lavorato molto bene mantenendo gli impegni non soltanto di qualità ma anche di tempo e non era facile considerando che si viene da una stagione complessa con il Covid e il rincaro delle materie prime. Non sono elementi di poco conto- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- ringrazio inoltre il progettista, l’architetto Domenico Bombardieri, il nostro Ufficio tecnico e la Soprintendenza il cui supporto era importante per la particolare collocazione dell’intervento a due passi dalla Villa Medicea. Quella che consegniamo oggi alla comunità è una riqualificazione attesa e molto importante che contribuisce al progressivo e costante accrescimento del nostro centro storico. E’un intervento che è improprio chiamare solo parcheggio perché permette di riqualificare un pezzo importante del centro migliorando, inoltre, gli spostamenti pedonali di quest’area".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa