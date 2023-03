Marco Stella coordinatore Forza Italia in Toscana

"Ringrazio il Presidente Berlusconi per la fiducia che ha riposto in me, scegliendomi come Coordinatore Regionale di Forza Italia in Toscana; è un onore per me avere la responsabilità di guidare il partito in cui milito dal 1995, e in cui sono cresciuto come uomo e come politico". Lo dichiara il neo coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

"Ringrazio - prosegue - il Coordinatore Nazionale e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, per il lavoro che ogni giorno svolge per il nostro Movimento e per la sua azione al Governo con gli altri Ministri; il nuovo Capogruppo alla Camera On. Paolo Barelli, al quale auguro buon lavoro, e la Sen. Licia Ronzulli per l’intensa attività parlamentare che svolgono insieme ai loro Gruppi, consapevole di come la filiera istituzionale Governo, Parlamento, Regione e Comuni sia fondamentale per dare risposte alle esigenze della nostra comunità politica e degli enti locali. Ci aspettano settimane impegnative in vista delle elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio, con 22 Comuni che andranno al voto, 6 sopra i 15 mila abitanti compresi i capoluoghi di Provincia Massa, Pisa e Siena, e 16 sotto i 15 mila abitanti; in tutte queste sfide il contributo che saprà dare Forza Italia sarà determinante per la vittoria".

"Trovo un percorso - sottolinea Stella - già avviato dall’amico Massimo Mallegni e dal Coordinamento Regionale uscente, ai quali va il mio ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. In questi giorni sentirò tutti i Coordinatori Provinciali, i Coordinatori Comunali e gli eletti per approfondire ogni singola situazione, con l’unico obiettivo di vincere le elezioni e rafforzare Forza Italia. In questo lavoro, che partirà dal territorio, chiederò alle nostre tre parlamentari On. Bergamini, On. Mazzetti e On. Tenerini, alle quali va il mio ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo per la Toscana e per Forza Italia, un rapporto sempre più costante tra le esigenze dei territori e i nostri dirigenti a livello nazionale, consapevole che il loro supporto a Forza Italia in Toscana sia fondamentale per tutti noi, così come sarà fondamentale il supporto dei Seniores, dei Giovani e di Azzurro Donna".

“Non c’è niente di più difficile da prendere in mano, di più pericoloso da condurre, o di più incerto successo che il prendere la guida al fine di introdurre un nuovo ordine di cose. Questa - evidenzia Stella - è la dimensione del compito che aspetta tutti noi; prenderci per mano per costruire una comunità politica che sia inclusiva e non esclusiva, che sia il luogo del merito e della competenza, dove ogni nostra azione sia guidata dall’interesse generale e non da quello particolare, così come ci ha sempre indicato il Presidente Berlusconi. Dobbiamo prenderci per mano per costruire un Toscana diversa, in un rapporto solido con gli alleati di centrodestra, ma di grande rispetto; in politica conta sicuramente la quantità, ma non si può prescindere dalla qualità. Abbiamo il compito di stare insieme, abbiamo il compito di scegliere le donne o gli uomini migliori, dobbiamo farlo non perché sia vantaggioso per vincere le elezioni, per quanto lo sia, dobbiamo farlo per dare ai cittadini una guida diversa per le città e per la Regione. Dobbiamo farlo per un’unica e fondamentale ragione: perché è la cosa giusta da fare".