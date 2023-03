Cuoio in lutto: muore Piero Caponi, colonna dell'industria conciaria

Lutto nel mondo dell'imprenditoria della Zona del Cuoio. È morto a 87 anni Piero Caponi, da anni titolare della storica Conceria Brotini Mario & C. di Castelfranco di Sotto. L'azienda, una delle più note ed importanti realtà del territorio, è attiva dal 1958. Caponi era anche titolare dell'Agenzia Edile Brocaber.

L'uomo era molto conosciuto nel settore imprenditoriale e non solo. È considerato uno degli ultimi industriali 'veri' di Santa Croce sull'Arno, essendo uno dei protagonista dell'industria conciaria negli anni del grande sviluppo. In passato era stato titolare della Conceria e Magazzini Arno, che aveva guidato anche nei giorni difficili dell'alluvione del 66. Figlio di Paris Caponi, anch'egli molto conosciuto in città, aveva fatto anche parte della Misericordia di Santa Croce sull'Arno.

Lascia la moglie, le tre figlie, nipoti e pronipoti.

Così lo ricorda la sindaca Giulia Deidda: "Di Piero Caponi ricordo la tenace volontá di continuare le attività della Saletta Paris in via Turi quale centro cardiologico, cosi denominata in ricordo del padre Paris, un luogo che ancora oggi resta un luogo di attivitá sociale nel nostro centro storico. Piero Caponi é stato anche presente nel mondo del volontariato, in particolar modo nella Venerabile Misericordia di Santa Croce sull'Arno di cui é stato Governatore dal 1987 al 1988 e un grande sostenitore della scuola materna De Amicis, contribuendo in maniera determinante alle realizzazione del nido aziendale Sbirulino. Con lui se ne va un pezzo di storia del nostro paese".