Polo 0-6, al via il percorso di progettazione pedagogica nell’Empolese Valdelsa

L’Amministrazione Comunale di Montespertoli ha ricevuto il contributo economico messo a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di un Polo educativo 0-6. Il progetto prevede l’accoglimento di 180 bambini/e della Scuola dell’infanzia e 60 bambini/e per il Nido d’infanzia in una scuola aperta e modulabile, con aule ampie e spazi in comune che risponderà alle esigenze sia dei/delle bambini/e sia degli adulti che operano nei servizi educativi, garantendo la massima accessibilità.

La costruzione degli spazi fisici del nuovo Polo 0-6 deve, parallelamente, essere accompagnata da un lavoro di progettazione pedagogica che dovrà essere da stimolo per educatori del Nido e Insegnanti della scuola dell’infanzia ed è per questo motivo che il Comune di Montespertoli ha proposto, insieme all’organismo di 'Coordinamento Pedagogico Zonale' ed i 'Comuni della Zona Empolese-Valdelsa (Montelupo Fiorentino e Fucecchio)' che hanno ottenuto eguale finanziamento, un tavolo tecnico di lavoro per predisporre, entro la fine dell'anno 2023, il progetto pedagogico dei Poli 0-6 con l’obiettivo di costruire unacornice condivisa di indirizzo dell’azione pedagogica nel territorio.

Il primo incontro tenutosi ieri mattina nella Sala del Consiglio del Comune di Montespertoli, ha visto la partecipazione anche della Regione Toscana rappresentata da Sara Mele, dell’Ufficio Scolastico Regionale rappresentato da Giacomo Tizzanini, del Centro Bruno Ciari con la presenza Sabrina Gori e Anna Lia Galardini, dell’Assessore all’Istruzione, dell’Ufficio scuola e della coordinatrice pedagogica del Comune di Montespertoli, dei Dirigenti scolastici coinvolti nella realizzazione dei Poli 0-6 e del personale degli uffici scuola di ogni comune coinvolto.

Le/gli insegnati della Scuola dell’infanzia e gli/le educatori/trici del Nido d’infanzia saranno il pilastro fondante per costruire, definire la progettualità del nuovo servizio educativo che non è semplicemente la somma di due servizi rivolti all’infanzia ma rappresenta un passaggio completamente innovativo per il futuro dei nostri bambini e delle nostre bambine: un nuovo modo di dare contenuto e forma alle esigenze di questa delicatissima fascia d’età.

“La collegialità, la condivisione e la corresponsabilità saranno le parole chiave che guideranno il percorso appena iniziato e che porteranno alla creazione di un curricolo 0-6 che nasca dal dialogo, dal confronto e dalla costante co-progettazione e che sarà orientato a valorizzare l’identità dei Nidi d’infanzia e delle Scuole dell’Infanzia, attraverso una progettualità comune e una contaminazione reciproca di buone prassi educative. Il percorso è iniziato, si tratta di accompagnarlo, curarlo e fornire riscontri, solo in questo modo sarà possibile con gradualità costruire realmente il sistema integrato zerosei" dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Montespertoli Daniela Di Lorenzo.