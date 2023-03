Preside licenziata per le immagini del David, Nardella la premierà

Per mostrare che il David di Michelangelo non è un'opera 'pornografica', come ritenuto da alcuni genitori degli alunni della Classical School di Tallahassee, in Florida, il sindaco di Firenze Dario Nardella premierà l'insegnante Hope Carrasquilla, preside costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento.

Nardella si trova proprio negli States, per un'altra iniziativa, legata all'Onu. Il primo cittadino e presidente di Eurocities ha annunciato di voler invitare a Firenze la preside per mostrarle di persona l'opera d'arte custodita alla Galleria dell'Accademia. "L'arte è civiltà e chi la insegna merita rispetto" ha commentato su Facebook.