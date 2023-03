Si attiva il nuovo centralino digitale del Comune di Empoli

Mercoledì 29 marzo 2023, alle 9.30 scatterà il passaggio dal vecchio al nuovo sistema del centralino telefonico del Comune di Empoli. Si passerà da un sistema fisico installato direttamente all'interno dell'ente a un sistema completamente digitale, con nuove funzioni e nuovi servizi per rispondere al meglio alle esigenze di utenti e personale.



Durante la disattivazione del vecchio 'impianto' e l'attivazione del nuovo, potrà verificarsi l'impossibilità di contattare il centralino del Comune e di conseguenza le utenze a esso collegate, fra le quali anche la polizia municipale. L'invito a chi dovesse trovarsi in quei minuti in situazioni di emergenza e non potesse rivolgersi alla polizia municipale è a chiamare il numero unico per le emergenze 112, mentre per quanto riguarda cittadine e cittadini che avessero necessità improrogabile di contattare il centralino del Comune (0571 7051) nei minuti in cui non sarà raggiungibile sarà messo a disposizione il numero di cellulare 366 9382534.



NUOVE FUNZIONI - Anche in seguito all'attivazione del nuovo sistema, il centralino resterà comunque accessibile nelle stesse modalità attuali agli utenti che comporranno lo 0571 7571, fornendo una nuova informazione, in merito al numero di in attesa di risposta. A fornire l'informazione sarà la 'voce guida' che accoglierà tutti coloro che contatteranno l'ente.



Fra le principali novità che interesseranno gli utenti, la modalità di comunicazione diretta con gli uffici, molti dei quali saranno dotati di risponditori automatici che offriranno a chi chiamerà varie opzioni da scegliere in base a esigenze specifiche: chi chiamerà sarà accolto da una 'voce guida' che indicherà "Premere 1 per..." offrendo varie scelte compresa la possibilità di parlare con un operatore nel caso le opzioni indicate non soddisfino il chiamante. Questo è previsto al momento per gli uffici Scuola, Sociale, Tributi, Edilizia, Ragioneria, Economato, Personale, Protocollo - Urp, Ambiente, Patrimonio, Viabilità, Progettazione immobili e Progettazione infrastrutture, Oggetti di smarriti, per i musei, la biblioteca comunale, la polizia municipale e il centro cottura.



Alcuni uffici metteranno inoltre a disposizione delle fasce orarie in cui i cittadini potranno contattare telefonicamente lo stesso ufficio: gli orari, attivi fin dai momenti del passaggio al nuovo sistema, saranno comunicati anche dalla stessa 'voce guida' che accoglierà coloro che chiameranno gli uffici, fornendo anche un recapito mail dello sportello contattato. Inoltre, per migliorare la capacità di risposta al cittadino, saranno definiti dei gruppi di risposta: in pratica, nel caso un cittadino contatti un operatore di un ufficio e questo non possa rispondere perché assente o impegnato, la chiamata sarà deviata a un altro operatore competente.



Il nuovo centralino, completamente voip, permetterà anche la progressiva razionalizzazione delle linee telefoniche che il Comune ha in uso per le varie sedi, anche in un'ottica di razionalizzare costi e gestione. Per questa ragione, è prevista l'attivazione di nuovi recapiti telefonici, che saranno in fase iniziale affiancati a quelli attualmente in uso, per gli asili nido Stacciaburatta, Valgardena, Trovamici, Casa dei Canguri e Melograno oltre che per il Palazzo delle Esposizioni e il Museo del Vetro. In una fase successiva, il Comune gestirà anche le linee degli istituti comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest e dei relativi plessi scolastici: saranno gestite attraverso il nuovo sistema di centralino e godranno degli stessi servizi, come il risponditore automatico 'guida' per gli utenti.



Tutte le nuove funzioni legate al centralino sono complementari alle altre metodologie di 'dialogo' cittadino - uffici, come la modalità di prenotazione online attraverso la app Affluences.



POLIZIA MUNICIPALE - Con il passaggio al nuovo sistema di centralino digitale, il numero di telefono della polizia municipale di Empoli non cambia: resta lo 0571 757707. Quando l'utente chiamerà questo numero sarà accolto da una voce guida che lo indirizzerà ai vari uffici del comando territoriale di Empoli, dal pronto intervento all'ufficio sinistri fino all'ufficio verbali (l'ufficio verbali avrà un orario nel quale accoglierà le chiamate degli utenti), e ai vari comandi territoriali presenti nell'Empolese Valdelsa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa