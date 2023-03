Sorpreso a spacciare cocaina: arrestato 39enne

La polizia di Pisa ha eseguito un arresto nella tarda mattinata di ieri nei pressi del passaggio pedonale di via Paparelli, vicino alla fermata del bus per il centro città. Un 39enne, spacciatore, di origine tunisina, è stato bloccato in flagrante.

Qualche giorno fa, la app della Polizia di Stato "YouPol" ha ricevuto segnalazioni riguardanti una presenza sospetta di un nordafricano in zona mercato che sembrava commettere reati. I poliziotti hanno effettuato diversi passaggi nella zona e hanno notato lo spacciatore e un probabile acquirente, bloccandoli entrambi.

L'acquirente ha confessato di aver consegnato 100 euro al tunisino per l'acquisto di 4 dosi di cocaina. Il tunisino ha tentato di fuggire ma ha lasciato cadere un ovetto in plastica contenente 24 dosi di eroina e 21 dosi di cocaina. Entrambi sono stati accompagnati in Questura per la redazione dei verbali di rito.

L'acquirente è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura come assuntore, mentre il tunisino è stato arrestato per spaccio e detenzione di un cospicuo numero di dosi di stupefacenti. Inoltre, il tunisino è stato arrestato per non aver rispettato l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di Pisa nel febbraio del 2022.

Dopo aver passato la notte nelle celle di sicurezza della Questura, è stato scortato dai poliziotti in Tribunale stamani alle 10.30, dove il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa, in attesa del dibattimento previsto per il prossimo 14 aprile.