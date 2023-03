Squadra argentina eliminata dalla Viareggio Cup danneggia spogliatoi

Durante la partita di Viareggio Cup, la squadra argentina del Don Torcuato è stata eliminata dopo un pareggio 1-1 contro la formazione di casa. A conclusione della partita, tesserati della squadra argentina avrebbero provocato danni nel tunnel e negli spogliatoi dello stadio Mannucci di Pontedera, contestando la direzione della partita.

La società del Pontedera ha condannato l'episodio e ha annunciato che perseguirà gli autori in ogni sede, riservandosi di valutare eventuali responsabilità dell'organizzazione del torneo. Il presidente del Centro giovani calciatori Viareggio, Alessandro Palagi, ha dichiarato che nel caso in cui l'Unione sportiva Città di Pontedera presenterà denuncia contro i tesserati del Don Torcuato, il Centro si costituirà parte civile per danno di immagine al torneo. Palagi ha concluso sottolineando che questi episodi fanno male allo sport, soprattutto quando coinvolgono i giovani.