Torneo di Viareggio, calciatori argentini vandalizzano lo stadio di Pontedera

Il Torneo di Viareggio torna a far parlare di sé per un brutto episodio accaduto fuori dal campo.

Allo stadio Mannucci alcuni calciatori della squadra argentina del Don Torcuato hanno vandalizzato dei cartelloni dell'Us Pontedera nel tunnel verso gli spogliatoi, arrivando addirittura a sfondare a calci delle porte.

La società Granata comunica fin da adesso che perseguirà gli autori del fatto in ogni sede, riservandosi altresì di valutare le eventuali responsabilità dell'organizzazione del torneo.

"Il movimento del calcio, la società granata e la città tutta di Pontedera debbono oggi sentirsi danneggiati e oltraggiati da quanto successo - ha commentato il direttore organizzativo Andrea Bargagna. - Non staremo certo a guardare, facendo quello che è in nostro potere per impedire il ripetersi di situazioni simili in futuro".