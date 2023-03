Ubriaco tenta di aggredire una ragazza, poi colpisce un uomo che tenta di difenderla

Intorno alle 21:55, ieri sera, la polizia è intervenuta in zona Cisanello a seguito della segnalazione di un individuo in stato confusionale che stava minacciando una ragazza. La ragazza si era rifugiata all'interno di un esercizio pubblico e un addetto ha cercato di difenderla, subendo un colpo alla testa dall'aggressore. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno immobilizzato il soggetto, che era in preda all'alcol e stava ancora cercando di aggredire la donna. Il soggetto, con precedenti di Polizia per reati contro la persona, è stato denunciato in stato di libertà per minacce e lesioni.