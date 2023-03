Bici rubata, dalla segnalazione sui social la polizia denuncia un 25enne

Non aveva ancora sporto denuncia per il furto ma aveva lanciato l'allarme sui social network per la sua bicicletta rubata. I poliziotti della squadra volanti di Pisa sono stati bravi nel segnare i dati e nell'avvistare la due ruote, nelle mani di un 25enne tunisino residente a Pontedera, nei pressi di lungarno Buozzi. Il giovane è stato denunciato per ricettazione, sul suo conto figurano inoltre reati in materia di stupefacenti.

La reale proprietaria ha riconosciuto subito la propria bici, di valore non solo affettivo per lei. Ovviamente le è stata restituita dopo aver sporto denuncia. Ha ringraziato i poliziotti per l'efficienza e la velocità con cui è avvenuto il recupero.