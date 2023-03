Contestazioni contro l'Arezzo calcio, 6 Daspo da Perugia

Sei Daspo da parte della polizia di Perugia verso altrettanti tifosi aretini dopo la contestazione tra Sporting Club Trestina e Ss Arezzo 1923, valevole per il campionato di Eccellenza e giocatasi a gennaio dello scorso anno. Le pesanti contestazioni erano partite dall'area di accesso agli spogliatoi per arrivare fino in strada, bloccando i bus in cui viaggiavano i calciatori aretini.

Per 5 tifosi è interdetta la partecipazione alle manifestazioni sportive di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato e le amichevoli delle squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e

dilettantistici iscritte alla Figc per la durata di un anno (cinque anni per la sesta persona coinvolta, già destinataria di Daspo).