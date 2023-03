Elezioni Impruneta, tutti contro il Pd. Sotto la lista civica le opposizioni in Consiglio

Matteo Zoppini, attuale consigliere comunale FdI a Impruneta, si candida a sindaco con il sostegno di una lista civica chiamata Voltiamo Pagina che raggruppa forze di destra e di sinistra per contrastare il centrosinistra e il Pd in primis. A sostegno di Zoppini, Gabriele Franchi, consigliere comunale di Cittadini Per, e per il M5S l’attuale portavoce in consiglio comunale Flavia Murray e l’ex consigliere Leonardo Rossi. Dal Movimento regionale fanno sapere che la scelta è puramente a titolo personale e che quindi non ci sarà la lista pentastellata nella prossima tornata elettorale. Il successore di Calamandrei è ancora un mistero, considerando inoltre che il Pd non ha un candidato unico (le primarie tra Riccardo Lazzerini, Andrea Mayer e Angela Cappelletti, come riporta La Nazione, sono 'congelate) e per Italia Viva l'ex vice sindaco Matteo Aramini corre in rottura con i Dem.