Fermato dai carabinieri senza patente, dà i dati del fratello di 10 anni più grande

Fermato a bordo di un'auto per un normale controllo, ha preferito dare le generalità del fratello di 10 anni più grande di lui perché non aveva mai conseguito la patente di guida. E' accaduto a Portoferraio, quando i carabinieri dell'isola hanno fermato un 22enne. Il giovane ha detto di aver dimenticato a casa la patente. Alla richiesta delle generalità, ha declinato quelle del fratello, di 32 anni. Per questo è stato sanzionato con una multa di ben 5.000 euro per guida senza patente perché mai conseguita ed è stato denunciato per i reati di falsa attestazione sull’identità a pubblico ufficiale e falsità ideologica, con pene che possono raggiungere anche i sei anni di reclusione.