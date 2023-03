Lucca Collezionando, la cultura pop e vintage unisce le generazioni

Si è conclusa oggi Lucca Collezionando, la due giorni dedicata al fumetto, al giocattolo da collezione e tutte le forme di intrattenimento “analogico” e vintage nelle loro declinazioni più slow. Una manifestazione unica, nata per chi vuole vivere le proprie passioni assaporandone ogni momento. Famiglie, appassionati di ogni età, giovani lettori e giocatori, collezionisti alla ricerca di pezzi rari, intenditori di tavole originali, hanno animato gli spazi del Polo Fiere creando una variegata e gioiosa comunità.

Una dimensione di divertimento “slow”, con spazi e tempi pensati per poter godere appieno di ogni attimo, dagli appuntamenti con gli autori – anche informali, tra chiacchiere, curiosità e momenti conviviali – alle singole aree espositive e di relax. E anche un luogo in cui è possibile vedere come le collezioni creano un ideale legame tra passato e futuro, unendo generazioni diverse, in cui il vero collante non è il valore economico dei pezzi ma la condivisione delle emozioni date dal ritrovamento di un oggetto raro o a lungo cercato e agognato.

Una formula particolarmente apprezzata anche dagli ospiti presenti, che quest’anno erano più di 60.

«Lucca Collezionando è una manifestazione meravigliosa dove i veri appassionati del fumetto sfogliano gli albi e sentono il profumo della carta. Un'esperienza bellissima: è stato come tornare a casa» dice Claudio Villa, uno degli ospiti d’onore e protagonista – insieme ad Alfonso Font - della mostra dedicata ai 75 anni di Tex. E proprio Font aggiunge «Sono stato benissimo, un’esperienza positiva al massimo, per me e anche per mia moglie. Sono stato sorpreso dalla quantità di persone presenti, che mi hanno dimostrato tutte il loro grande affetto. Una vera ricompensa per l’anima». Sulla stessa linea anche Elena Mirulla «Lucca Collezionando è stata una magnifica scoperta: una fiera ben curata, adatta a tutte le età, con tantissimi spunti interessanti legati al mondo nerd e pop. Qui si crea una bella atmosfera anche con i propri lettori, con i quali si può conversare mentre si crea qualche disegno per loro». Note positive anche da Alfredo Castelli, creatore del personaggio di Martin Mystère che nel 2022 ha raggiunto i 40 anni dalla sua prima uscita in edicola. «Sono molto soddisfatto perché Lucca Collezionando si occupa di fumetti in termini culturali, come ho apprezzato nelle chiacchierate e negli incontri. Noto che sono aumentati i visitatori rispetto agli anni precedenti, ed è una cosa molto buona perché vedo un maggior interesse anche da parte dei giovani. Immagino che possa preludere a una rinascita, a un revival di un certo tipo di manifestazioni».

«Un crocevia tra cultura e commercio che consolida la propria posizione nel calendario annuale degli eventi dedicati al fumetto al design del giocattolo anche d’antiquariato, alla cultura ludica e alle culture pop - affermano il presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi e il direttore generale Emanuele Vietina -. Il pubblico ogni anno più ampio è una conferma che vede Lucca come uno dei poli di riferimento per questi settori».

Tra le novità di questa edizione che hanno riscosso un particolare apprezzamento dal pubblico, lo spazio Sali e Gioca in cui provare giochi da tavolo, miniature e tante altre passioni insieme ad amici e visitatori. E ancora l’Area Lounge, nella quale poter vivere l’emozione della sala giochi anni ’80 e ’90 testando le proprie abilità con i cabinati e gli arcade più famosi, gustando i prodotti del territorio. E ancora il Bazar del Gioco Usato e I fumetti al kilo per dare nuova vita a fumetti e giochi usati, condividendoli con le proprie community.

La manifestazione ha idealmente dato il via alla road to Lucca Comics & Games, il viaggio che da oggi ci guiderà verso la prossima edizione, dal 1-5 novembre 2023.

Ma nell’attesa del festival autunnale, la Lucca Crea Week continua: venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile le mura della città ospiteranno la quattordicesima edizione di VerdeMura. La fiera apre ufficialmente la stagione italiana delle grandi mostre mercato di giardinaggio, con oltre 170 espositori italiani e stranieri. I visitatori che si presenteranno col biglietto di Lucca Collezionando potranno accedere a VerdeMura al prezzo speciale di 4 euro, anziché 10 euro.

Fonte: Ufficio Stampa