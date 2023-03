Malore per un uomo di 66 anni nel centro di San Gimignano. Questa mattina alle 8.30 l'elisoccorso Pegaso 1 è giunto per trasferire l'uomo in codice rosso all'ospedale delle Scotte. Il malore è avvenuto nel borgo, in piazza Duomo. I sanitari della Misericordia di San Gimignano hanno trasferito l'uomo nel luogo di atterraggio dell'eliambulanza, coadiuvati dalla polizia municipale locale.