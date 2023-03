"Offese razziste" a Santa Croce, squadra nigeriana si ritira dal Torneo di Viareggio

Il Torneo di Viareggio mai così animato come quest'anno. A Santa Croce sull'Arno, i nigeriani del Ladegbuwa hanno deciso di lasciare in anticipo il campo di gara. Stavano perdendo contro la Rappresentativa italiana D con 9 giocatori in campo su 11 per l'espulsione di due calciatori oltre all'allenatore. In un post sui social la squadra ha motivato la decisione per le "offese razziste subite", mentre gli organizzatori respingono tutto al mittente".

Commenti razzisti e contrasti cattivi rimasti impuniti, affermano gli africani, mentre il presidente del Cgc Viareggio replica "Il no al razzismo è il nostro credo quotidiano. Ribadisco che in campo certi comportamenti non sono giustificabili in nessun modo. Ritengo quindi che ci debba essere una profonda riflessione da parte di chi ha voluto 'sparare' sulla manifestazione in maniera gratuita".

A giustificare il fatto che le formazioni africane non vengano escluse appositamente, Palagi ha spiegato che i nigeriani del Mavlon sono giunti agli ottavi di finali, così come i connazionali dell'Alex Transfiguration lo scorso anno hanno raggiunto la finale.