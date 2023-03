Orti didattici nelle scuole di Cerreto Guidi con i finanziamenti europei

L’istituto comprensivo di cerreto Guidi ha realizzato con un finanziamento europeo pon fse i primi ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.

Le indicazioni nazionali mettono in risalto che “la ricerca sperimentale individuale e di gruppo rafforza nei bambini la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse la capacità di argomentare le proprie”. Le esperienze concrete, che stimolano l’apprendimento, si realizzano in parchi naturali nei quali i bambini familiarizzano e conoscono l’ambiente che li circonda. Con la creazione degli orti didattici si realizza la transizione ecologica e culturale delle scuole, mettendo a disposizione strumenti che incoraggino l’apprendimento degli stili di vita salutari e della sostenibilità, per garantire una comprensione esperienziale ed immersiva nel mondo naturale ed una educazione ambientale significativa e duratura.

Nei tre plessi della scuola primaria, in cui gli spazi sono esigui, sono state installate vasche in legno di altezza variabile tra 50 cm. e 70 cm. dove piantare, scavare, innaffiare e coltivare piantine di vario tipo. Sono stati realizzati, inoltre, orti verticali per piantare e coltivare tante piantine in poco spazio.

Nella scuola primaria di Stabbia, dove gli spazi lo permettevano, è stato realizzato un vero e proprio orto didattico con vasche per coltivazioni, serre orticole, pedana semicircolare per l’assistenza ai lavori di orticoltura e fontanella in legno. La fontanella consente il risparmio idrico in quanto l'acqua scorre solo finché il rubinetto viene premuto. Per l'installazione della fontanella sono stati realizzati piccoli lavori di scavo e interventi edilizi per permettere il collegamento con la rete idrica pubblica. Sono realizzati appezzamenti con pavimentazione in legno in modo da permettere l’accesso ai bambini da tutti i lati. Intorno una piccola staccionata che delimita l’orticello.

Tutti i plessi sono stati forniti di kit di accessori a misura di bambino con innaffiatoio, vanghetta, zappa, pala e rastrello.

Si è appena concluso il periodo di addestramento effettuato dal docente esperto in servizio nell’Istituto, a breve inizieranno le operazioni di messa in opera del terriccio, delle sementi e della

piantumazione di fiori e ortaggi.

Il costo totale del progetto è di 25.000 euro totalmente finanziato dal fondo sociale europeo.