Durante una lite alle 5 di questa notte in via Nazionale a Firenze è stato sparato un colpo di pistola scacciacani. A partecipare un nigeriano di 31 anni, un cinese di 24 e un gambiano di 29. I carabinieri sono intervenuti dopo che la pistola era stata usata dal cinese per minacciare il nigeriano ma quest'ultimo lo aveva disarmato. Il cinese è stato denunciato per minaccia e porto abusivo di armi.