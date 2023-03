Raddoppio ferroviario, bonifica keu sulla 429 e altri temi agli incontri della giunta

La casa del popolo di Sant'Andrea e quella di Monterappoli hanno ospitato due nuove tappe di "Frazioni al centro", percorso promosso dal Partito democratico di Empoli e dalle liste Questa è Empoli e Radici & Futuro, per incontrare i cittadini e fare il punto su quanto fatto e sui progetti futuri. Lunedì 20 e martedì 21 marzo 2023, in tanti, residenti e non, hanno partecipato all'appuntamento con la sindaca Brenda Barnini e la giunta.

A Sant'Andrea fra i primi temi a essere affrontati, accanto al punto su manutenzioni, verde pubblico, viabilità e anche abbandono dei rifiuti, c'è stato il raddoppio ferroviario Empoli - Granaiolo.

"Rispetto all'incontro a Fontanella nelle settimane scorse - ha spiegato la sindaca Barnini - sono stati fatti passi in avanti per quanto riguarda la costituzione e la formalizzazione di un comitato dei cittadini. L’impegno che ci siamo presi è quello di andare a organizzare già a inizio aprile una serie di incontri per mettere a fuoco temi puntuali che riguardano anche situazioni di carattere più generale che come Comune abbiamo rappresentato in osservazioni e prescrizioni al progetto. Fra l'altro sul fronte del rischio idraulico, come amministrazione vogliamo dotarci di strumenti autonomi di analisi e approfondimento: è importante anche per stare al tavolo di discussione e confronto con Ferrovie che dovrà essere avviato una volta individuato, da parte di Ferrovie, chi eseguirà la progettazione definitiva".

Sul fronte nuova 429 e inchiesta Keu, "Stiamo formalizzando un incarico a un legale per costituirci come amministrazione parte civile, dopo lo step compiuto nei primissimi momenti delle indagini - ha annunciato la sindaca - Gli atti sono stati depositati, i soggetti a processo sono stati individuati e quindi a ora possiamo chiudere l’incarico per la costituzione di parte civile in seguito a una vicenda che rappresenta una grande ferita aperta per la comunità. Intanto staremo su tutti i tavoli istituzionali e amministrativi per valutare lo sviluppo del piano di caratterizzazione, strumento con cui si stilano le azioni da fare di fronte a una possibile operazione di bonifica. La Regione è proprietaria della strada quindi qualunque tipo di intervento che sarà eseguito dovrà vedere un protagonismo della Regione anche dal punto di vista delle risorse economiche. In questi mesi, inoltre abbiamo portato avanti progettazione e finanziamento dell'estensione della rete idrica nella zona del Piangrande: abbiamo destinato una parte di risorse comunali, una parte di risorse la mette a disposizione il gestore Acque SpA e il terzo la Regione».

La serata è stata anche l'occasione per riflettere sulla scuola dell'infanzia di Fontanella: "Nonostante l'impegno speso insieme alla dirigente scolastica e ai genitori, non si è raggiunto il numero minimo di iscrizioni per riaprire il plesso. Credo - ha affermato la sindaca - che sia importante avviare una riflessione condivisa per immaginare funzioni transitorie da inserire in quei locali, magari in attesa di dare alla struttura una nuova opportunità di ritrovare un numero di iscritti sufficienti il prossimo anno, seppur consapevoli che è sempre più faticoso anche alla luce dei dati sulle nascite che caratterizzano il momento storico attuale".

A Monterappoli, la sindaca Barnini ha fatto il punto sulla questione del muro di cinta di una abitazione privata, che si trova in via Salaiola, a rischio cedimento.

"Abbiamo fatto svariate ordinanze per chiedere il ripristino del muro - ha ricordato - Avvieremo un tavolo con Città Metropolitana e Prefettura perché, laddove il privato non è in condizione di intervenire, la Città Metropolitana, competente su quel tratto di viabilità, deve sostituirsi. Il percorso è avviato così da arrivare a ripristino e messa in sicurezza del muro".

Si è parlato quindi del cimitero sul quale "abbiamo preso l'impegno di effettuare un ampliamento: è nel Piano delle opere pubbliche 2023, nei prossimi mesi daremo il via alla progettazione e quindi alla realizzazione".

L'occasione è stata utile anche per ascoltare le segnalazioni delle cittadine e dei cittadini, a partire da quelle relative a manutenzioni di strade, verde e aree gioco o ancora dei fossi. Senza trascurare interessanti proposte, come quella di mettere in atto iniziative di contrasto all'abbandono dei rifiuti e l'idea di realizzare un 'Percorso Vita' negli spazi verdi adiacenti il campo sportivo.

Fra le richieste arrivate alla giunta anche quella di realizzare nuovi parcheggi. "Con il vice sindaco Barsottini - ha ricordato la sindaca - era stata promossa un'ipotesi che resta da pianificare dal punto di vista urbanistico. Ci lavoreremo nei prossimi mesi, entro fine mandato vorremo dare una risposta che possa essere progettata e programmata".

Attenzione è stata posta anche sullo sviluppo della rete delle piste ciclabili. "Nel 2014 definimmo il Biciplan, un anno e mezzo fa abbiamo approvato il Piano urbano mobilità sostenibile: sono strumenti importanti per poter attingere a finanziamenti extra rispetto al bilancio del Comune - ha ricordato Barsottini - Siamo quindi riusciti a ottenere finanziamenti che ci hanno consentito di realizzare un terzo dei chilometri immaginati. Anno dopo anno proviamo a portare a casa nuove risorse definendo progetti da poter 'spendere' ogni qualvolta si presenti un bando. Questa è la chiave per essere competitivi".

Le ultime tappe di Frazioni al centro si terranno alla casa del popolo di Pozzale (Domani 27 marzo) e a quella di Pontorme (martedì 28 marzo), con inizio alle 21.30.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa