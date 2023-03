San Miniato asfalta il Gialloblu Castelfiorentino nell'ultima di regular season

Letteralmente non pervenuto. Nell’ultima giornata di regular season il Gialloblu Castelfiorentino resta a casa e la Pallacanestro San Miniato ringrazia portando agilmente a casa la sfida: 66-32 il finale che non lascia spazio a tante interpretazioni. Si chiude con la peggior prestazione stagionale la fase regolare dei ragazzi di coach Dario Chiarugi che adesso, oltre a recuperare gli assenti, saranno chiamati agli straordinari per provare a rincorrere il quarto posto valido per l’accesso ai playoff nella fase ad orologio.

Poco da dire su una gara in cui il dato che più risalta agli occhi, oltre al passivo finale, è l’8/23 dalla lunetta, percentuale che continua ad essere uno dei tasti dolenti gialloblu. La gara, in pratica, dura giusto il tempo del primo quarto, chiuso dai padroni di casa sul 15-10. Poi, a partire dalla seconda frazione, il buio più totale. Soltanto due punti messi a segno nella seconda frazione, preludio al 32-12 su cui si va all’intervallo. Al rientro non arriva la reazione castellana così San Miniato allunga e mette ben presto l’ipoteca. Adesso turno di riposo in attesa del calendario della fase ad orologio.

PALLACANESTRO SAN MINIATO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 66-32

Tabellino: Dragoni 4, Ciampolini 3, Turini 11, Cetti 1, Talluri J. 6, Zampacavallo 3, Mugnaini 1, Buti 2, Cavini 1, Talluri T., Pratelli, Paciscopi. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 15-10, 32-12 (17-2), 53-24 (21-12), 66-32 (13-8)

Arbitri: Cammilli di Empoli, De Chiara di Capraia e Limite.

Fonte: Abc Castelfiorentino