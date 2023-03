"Segnaletica confusa nel quartiere Serravalle": la segnalazione della Lega

Picchielli (Lega): Sistemare la segnaletica stradale sull’asfalto di Viale delle Olimpiadi.

Andrea Picchielli, Capogruppo della Lega ad Empoli, ha ricevuto segnalazioni da parte dei cittadini sul problema della confusione indotta agli automobilisti che guidano sul Viale delle Olimpiadi, nel tratto compreso tra la piscina comunale e l'incrocio con via della Tinaia.

I segni sull’asfalto non cancellati da precedenti lavori, vanno rimossi, affinché siano chiare le indicazioni stradali.

Andrea Picchielli dichiara: "L'amministrazione comunale intervenga al più presto, perché c’è il rischio che accadano incedenti. Quindi è necessario sistemare queste indicazioni confusionarie e contraddittorie per evitare che succeda qualcosa, magari anche di grave. Attendo riscontro immediato da parte del Comune di Empoli. Come Lega continuiamo a vigilare sullo stato delle strade cittadine ed a pungolare l’amministrazione per la manutenzione di esse".

Fonte: Lega Empoli