Alice a 11 anni ha sconfitto il tumore ma ha bisogno del tuo aiuto

La mamma di Alice, una bambina di undici anni che ha bisogno di lunghi e specifici trattamenti riabilitativi dopo essere stata colpita da un tumore cerebrale quando aveva due anni, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

“Dopo lunghi cicli di chemio e radioterapia - scrive da Pisa Laura Costa - la piccola Alice è riuscita a sconfiggere il tumore, ma da allora la sua vita non è più la stessa”.

“A causa degli effetti collaterali della radioterapia - racconta - Alice ha avuto un'ischemia cerebrale: ha perso l'uso della mano destra, la situazione si è ulteriormente aggravata e ora è sempre in carrozzina”.

Da Gennaio Alice e la mamma si trovano in una struttura in provincia di Lecco, senza la copertura della 104, sospesa per i ricoveri lunghi. Ora però le aspetta il ritorno a casa.

“Alice - spiega Laura - ha bisogno di fare diverse terapie quotidiane a domicilio ma il Sistema Sanitario Nazionale ne paga solo due a settimana. Dovremmo acquistare un'auto usata adibita al trasporto disabili per spostarsi e permetterle di frequentare la scuola”.

“Inoltre - aggiunge la mamma - avremmo bisogno di rimuovere tutte le barriere architettoniche in casa perché Alice non deambula più ed è sempre in carrozzina, anche farle un semplice bagnetto è diventato quasi impossibile a casa nella situazione attuale”.

“Speriamo anche - conclude - di riuscire a offrirle tutte le cure necessarie per poter tornare a camminare e recuperare l'uso della mano destra”.

La raccolta è arrivata a tremila euro grazie a decine di donazioni. Si può raggiungere a questo link.