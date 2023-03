Alla guida senza patente, non rispetta il divieto di ritorno: tre denunce in provincia di Pisa

Controlli in provincia di Pisa da parte dei carabinieri hanno portato alla denuncia di tre persone. In particolare i militari della Compagnia di Pisa hanno denunciato una persona, risultata gravata dalla misura del divieto di ritorno nel capoluogo.

A Volterra i carabinieri, fermata all'alt un'auto, hanno constatato che il conducente era senza patente perché già revocata in precedenza. Da accertamenti è emerso che la persona alla guida era già stata sanzionata per la stessa violazione nel biennio precedente, per questo è scattata la denuncia in stato di libertà per guida con patente revocata.

Infine a Pontedera i militari hanno controllato un conducente risultato anch'esso privo di patente di guida, perché mai conseguita. L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria pisana e l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.