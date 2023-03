Trova la bici rubata in vendita su internet, va all'appuntamento con la polizia

Ieri, nel tardo pomeriggio, la polizia ha ritrovato e riconsegnato, al legittimo proprietario, una bicicletta del valore di 1200 euro rubata a Firenze.

La vittima, un 40enne fiorentino, ne aveva denunciato il furto lo scorso febbraio, ieri però, con grande sorpresa, mentre navigava casualmente tra vari siti internet, ha riconosciuto nel marketplace di uno di essi una bicicletta che gli è sembrata essere proprio la sua, rivenduta online al prezzo di 500 euro.

Fissato un appuntamento in Piazza Tanucci per la finta compravendita del mezzo, all’incontro si sono presentanti gli agenti delle volanti che, dopo gli opportuni accertamenti, hanno denunciato l’improvvisato venditore, un ragazzo siriano di 20 anni per il reato di ricettazione e segnalato per detenzione di sostanza stupefacente in quanto lo stesso è stato trovato con addosso oltre 4 grammi di hashish.