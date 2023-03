Cip-Ghizzani in trasferta a Montelupo: si chiude 1-3 per Castelfiorentino

Savino Del Bene Volley Project Montelupo - Cip-Ghizzani: 1-3 (21-25, 18-25, 25-23, 15-25)

Savino Del Bene Volley Project Montelupo: Barberini, Baronti, Bertini, Cacciatore, Cantini, Cardenas, Chechi, Dri, Magherini, Magnolfi, Mazzantini (L2), Migliarini, Napolitano, Sinforici; all. Bardazzi, 2° all. Berti

Cip-Ghizzani: Addolorati, Barnini, Barucci, Biagini, Farieri, Fodde, Lari (K), Montagni (L2), Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Zingoni; all. Buoncristiani; 2° all. Furiesi

La Cip-Ghizzani conquista altri tre punti nella trasferta contro Montelupo. Una partita in quattro set in cui le ragazze hanno saputo capitalizzare nonostante un gioco a tratti non brillantissimo.

Il primo parziale ha visto le due squadre procedere di pari passo fino ai 20 punti. Lari e compagne hanno ottenuto dei buoni risultati a muro mentre Montelupo ha messo a segno qualche ace in più, e solo sul finale del set le biancorosse sono riuscite a staccarsi nel punteggio (21-21, 21-25) trovando dei buoni sbocchi in attacco.

Le padrone di casa hanno invece guidato l'inizio del secondo set, costringendo Buoncristiani a chiamare già nei primi punti (4-1, 9-6) entrambi i time out. Una scelta che è servita a far ritrovare lo stimolo alla squadra e ha permesso alle ragazze di tornare in vantaggio e dettare il proprio gioco (12-12, 15-20).

Anche nel terzo parziale, tuttavia, è stato Montelupo a trovare per primo il vantaggio (8-3). Fermare il gioco è servito a poco, con la Cip-Ghizzani che ha continuato a subire la velocità delle avversarie con problemi sia in ricezione che in regia (16-12, 20-16). Lari e compagne hanno cambiato marcia soltanto negli ultimi punti, spinte da una grande tifoseria accorsa nonostante la trasferta; arrivate sul 23 pari l'avanzata delle castellane si è fermata contro un nastro fortunato che ha concesso il set point, immediatamente realizzato, alle avversarie.

Tuttavia la carica era stata ormai avviata e nel quarto set la Cip-Ghizzani non ha lasciato spazio alle padrone di casa dando sfogo alla propria forza d'attacco e chiudendo velocemente il set.

Come già detto non è stata una delle migliori prove delle ragazze, fattore determinante anche la poca influenza che queste ultime partite hanno sul girone essendo già la Cip-Ghizzani largamente in zona salvezza. Un buon posizionamento resta comunque un ottimo risultato e ci auguriamo che le ragazze diano il massimo per provare a chiudere il campionato in bellezza questo sabato alla Palestra Enriques.

Fonte: Ufficio stampa