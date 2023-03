Facciamo luce sull'endometriosi: il Comune di Pistoia si illumina di giallo

Domani, martedì 28 maggio, in occasione della Giornata nazionale della consapevolezza sull’endometriosi il loggiato del Palazzo comunale dall’imbrunire si illuminerà di giallo, colore simbolo della malattia, per testimoniare l’adesione dell’Amministrazione alla campagna “Facciamo luce sull’endometriosi”. Si stima che ne soffrano oltre 3 milioni di donne in Italia e 175 milioni nel mondo.

"Abbiamo con convinzione aderito a questa iniziativa – sottolinea il vicesindaco e assessore alla tutela della salute Anna Maria Celesti – per accendere i riflettori su una patologia tra le più frequenti ed invalidanti che interessano le donne. Si calcola che in Italia oltre 3 milioni di donne ne siano affette e colpisce infatti il 10-15% delle donne in età riproduttiva e interessa il 30-50% delle donne con problemi di fertilità. Il sintomo più frequente per questa malattia è il dolore pelvico cronico soprattutto in coincidenza del ciclo mestruale e quindi non è mai da sottovalutare. Per questo è importante l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce rivolgendosi al proprio medico di medicina generale e in particolare allo specialista ginecologo/a".

L’iniziativa è promossa dall’associazione "Lotta italiana per la consapevolezza sull’endometriosi – ALICE odv – Endomark Team Italy".

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa