A Franco Zeffirelli la Pinetina della Doccia di Vinci

Il Comune di Vinci omaggia Franco Zeffirelli con l'intitolazione al Maestro di un giardino pubblico, la Pinetina della Doccia. È quanto ha deciso la giunta comunale che ha dato l'annuncio in occasione della serata-evento dedicata a Zeffirelli, a 100 anni dalla nascita.

In occasione dell'appuntamento al teatro di Vinci si è voluto fare questo ulteriore omaggio, oltre alla riproduzione delle colonne sonore dei suoi film, con Ensemble Tuscan, Chamber Orchestra e la voce di Niccolò Curradi. L'evento, dal titolo 'Buon compleanno, Franco' è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale. L'amministrazione ringrazia “Ensemble Tuscan. Chamber Orchestra, Etruria Musica per la scelta dei brani e l'organizzazione e l'associazione Vinci nel Cuore per la collaborazione.

“Abbiamo scelto di intitolare un luogo simbolo di Vinci, la Pinetina della Doccia, al grande Maestro Franco Zeffirelli – sottolinea il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. La famiglia da cui discende Zeffirelli è la famiglia Corsi, storica per tutta la città. Lo spettacolo è stato molto apprezzato dal pubblico presente. Vinci sarà per sempre legata a Zeffirelli”.

"Zeffirelli è stato un regista, sceneggiatore e produttore italiano noto per il suo lavoro nel cinema, nel teatro e nell'opera – spiega la vicesindaca e assessora alla Cultura Sara Iallorenzi -. È definito come uno dei grandi artisti del Novecento, ed i suoi numerosi riconoscimenti internazionali sono un testamento della sua influenza e del suo talento. Il senso artistico di Zeffirelli era caratterizzato da un'attenzione per la bellezza e la grandiosità, ma era anche molto attento alla recitazione dei suoi attori, cercando di portare alla luce le loro emozioni con la capacità di creare personaggi complessi e credibili”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa