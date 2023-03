Viaggio nel tempo per riscoprire Garibaldi e la Villa di Petrazzi

Un viaggio nel Risorgimento, con i protagonisti che interpretano l’epopea garibaldina, le “camicie rosse” e la storica visita di Giuseppe Garibaldi a Castelfiorentino nell’agosto 1867. Sabato 1 e domenica 2 aprile (ore 14.30-18.30) la Villa Garibaldi di Petrazzi aprirà nuovamente le sue porte grazie alla Compagnia Teatrale “Passi di Luce”, che accoglierà i visitatori proponendo una serie di ambientazioni teatrali (con personaggi e “presenze” in carne e ossa) in grado di ricreare perfettamente l’atmosfera dell’epoca, alla scoperta di un’antica dimora perfettamente conservata per più di centocinquant’anni.

Organizzata dalla Compagnia teatrale in collaborazione con la proprietà e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, l’iniziativa rientra in un più ampio progetto promosso dall’Associazione Nazionale “Case della Memoria” per valorizzare in tutta Italia in questo fine settimana i luoghi che custodiscono la memoria dei grandi personaggi del passato. Una “Giornata nazionale delle Case dei personaggi illustri”, dunque, cui rientra a pieno titolo la Villa di Petrazzi, entrata a far parte grazie al Comune di Castelfiorentino nella rete nazionale delle Case della Memoria.

Come si ricorderà, Giuseppe Garibaldi fece visita a Castelfiorentino nell’estate 1867 mentre stava organizzando una spedizione di volontari contro lo Stato Pontificio, che sarebbe naufragata alcuni mesi dopo a Mentana. All’epoca, proprietario della Villa era Tommaso Giannini, il quale si era distinto nella campagna di reclutamento durante la III Guerra d’Indipendenza (1866), e rappresentava pertanto – al pari del Sindaco Antonio Del Pela – un solido punto di riferimento per il movimento garibaldino del territorio. La Villa si presenta ancora oggi con tutte le caratteristiche della dimora storica, avendo conservato intatta l’atmosfera dell’epoca: i suoi arredi ottocenteschi, una collezione davvero preziosa di cimeli di varie tipologie e anche alcuni documenti, fra i quali una lettera che Giuseppe Garibaldi scrisse il 6 giugno 1876 dall’isola di Caprera per ringraziare “gli amici di Castelfiorentino” di una donazione.

“Sono lieto di poter partecipare – osserva Leonardo Fabiani, attuale proprietario della Villa (nipote dell’ultimo discendente della famiglia Tinti, che aveva acquisito l’immobile da Tommaso Giannini) - a queste due giornate a livello nazionale organizzate delle case della memoria, dando la possibilità al pubblico di poter beneficiare di ciò che è stato custodito per tanto tempo e grazie alla compagnia teatrale "Passi di Luce", potersi calare nell'atmosfera ottocentesca che contraddistingue villa Tinti Fabiani come casa della memoria G. Garibaldi”.

“Un’altra bella iniziativa alla scoperta di questa antica dimora – osserva il Vicesindaco, Claudia Centi – che alcune associazioni di Castelfiorentino si stanno impegnando a valorizzare anche a fini turistici, e che si colloca in quel percorso avviato dall’Amministrazione Comunale alcuni anni fa che ha portato al suo inserimento nella rete nazionale delle Case della Memoria. Ringrazio pertanto la Compagnia Teatrale “Passi di Luce”, che insieme all’associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” si sono prodigati in questo obiettivo, e l’attuale proprietario, Leonardo Fabiani, per la sua disponibilità. Sono certa che queste iniziative contribuiranno a far conoscere e richiamare l’attenzione su questa Villa ormai entrata a far parte, a pieno titolo, del patrimonio storico e culturale del nostro territorio”.

La Villa di Petrazzi è stata visitata tre anni fa dalla pronipote dell’”eroe dei due mondi”, Annita Garibaldi Jallet, la quale è rimasta impressionata dall’amore e dalla cura con cui i proprietari che si sono succeduti a Tommaso Giannini (a partire da Onorato Tinti fino all’attuale, Leonardo Fabiani) hanno saputo preservarla in tutti questi anni. L’iniziativa del prossimo fine settimana segue un nutrito calendario di appuntamenti che hanno visto protagonista la Villa in questi ultimi mesi: la visita guidata dell’8-9 ottobre 2022 e il “concerto in salotto” degli amici della Lirica U. Borsò ai primi di marzo 2023. Per info e prenotazioni: cell. 333 4779163, casamemoriagaribaldi@gmail.com