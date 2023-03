Il colorato mondo di Altan in mostra a Pistoia, tanti visitatori nel primo weekend

Grande successo di pubblico per ALTAN, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è... e come dovrebbe essere, la nuova mostra di Pistoia Musei inaugurata sabato 25 marzo che, in soli due giorni di apertura, ha registrato più di 500 visitatori. Adulti, famiglie e bambini si sono riversati nelle sale di Palazzo Buontalenti a Pistoia per ammirare il colorato mondo di Altan, maestro dell’illustrazione e del fumetto.

La mostra – che propone un percorso espositivo spettacolare, vario e divertente, con una ricca selezione di disegni originali, opere inedite, e colorati spazi gioco – mette in scena i personaggi più famosi di Altan: dal metalmeccanico Cipputi, ironico e disincantato, all’amatissima Pimpa, idolo di grandi e piccini.

Nella prima sezione della mostra, intitolata Il mondo com’è, le vignette di Altan rappresentano una realtà fatta di uomini irrisolti e corrotti, di egoismi ed egocentrismi. La seconda sezione racconta invece Il mondo come dovrebbe essere ed è dedicata ai fumetti per bambini, come Kamillo Kromo e la Pimpa: qui vincono accoglienza e dialogo, dove dare è più bello che ricevere.

La mostra è accompagnata da un ricco programma di attività educative e culturali: molte sono a titolo gratuito ed espressamente dedicate alle famiglie, con laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni; sempre gratuitamente è disponibile in biglietteria il family kit, una borsa con indicazioni e strumenti per esplorare le sale espositive in autonomia divertendosi.

Pistoia Musei ha inoltre attivato importanti collaborazioni: i possessori del biglietto di Altan, Cipputi e la Pimpa potranno infatti beneficiare di agevolazioni per l’ingresso al Giardino Zoologico di Pistoia e al Parco di Pinocchio di Collodi. Inoltre, per ogni biglietto intero venduto, Pistoia Musei devolverà un euro a Dynamo Camp.

La mostra è realizzata da Pistoia Musei e Fondazione Caript con il sostegno di Intesa Sanpaolo e Conad Nord Ovest, in partnership con Quipos, Coconino Press-Fandango e Franco Cosimo Panini Editore, media partner la Repubblica e Rai Kids, con la collaborazione di Lucca Comics & Games.

Fonte: Pistoia Musei