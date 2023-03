Lupi: vittoria per la Serie B, per A2 posticipo-show

I Lupi e S. Croce e l’opposto Edwin Arguelles continuano a mietere record. I Lupi, a Modena, hanno confezionato la vittoria numero 18, su 21 gare disputate. Ancora terzo posto, + 7 da Pontedera che insegue. Vittoria ottenuta, peraltro, in una delle trasferte più difficili, per la forza e il blasone della compagine avversaria, ma anche per la location non certo adatta ad un big-match di serie B, tralasciando la “storia” di cui trasudano i muri alla modenese “Marconi”. Arguelles, dal canto suo, ne ha messi in terra 45, di punti. 35 attacchi (65%), 6 aces e 4 muri. Ancora di più che a Pontedera, dove già fu mostruoso. Fondamentale il suo apporto, ma tutta la squadra ha risposto “presente”, combattendo per 5 set e riuscendo a spuntarla al tie-break nonostante il peso della rimonta subita e la fatica di terzo e quarto parziale passati a rincorrere. Ennesima serata magica di un campionato magico. Sicuramente, l’obiettivo, di abituare questi ragazzi ad essere continui e a lottare sempre, sta andando a buon fine anche al di là della classifica che è straordinaria.

FORMAZIONI: coach Pagliai ha schierato Giovannetti in regia, Caproni e Compagnoni al centro, Brucini e Favaro in banda, Arguelles opposto, Loreti libero. Coach Malagoli ha risposto con Martinelli a palleggiare (sullo 0-2 gli è subentrato Giuriati), Mocelli e Soli schiacciatori, Ronchetti e Bombardi in posto tre, Benincasa opposto, Plessi nel ruolo di libero.

In casa biancorossa sono entrati anche Rossi, Gabbriellini, Tellini.

Nei primi due set, Lupi in controllo. 12-16 in un caso, 11-16 nell’altro. Break pesanti conquistati a metà set: in nessuno dei due casi Modena riesce a recuperare, cedendo malamente nella prima frazione (14-21, 17-25) e rimediando un po’ sul finale della seconda (18-21, 20-25). Sull’orlo del k.o., Villadoro si rialza, appoggiandosi al palleggiatore Giuriati, assente nella gara precedente. Dal terzo set cambia la partita. I Lupi continuano a comandare ma soltanto di un punto (15-16, 20-21). Sentono i tre punti in mano ma sul 21-21 Arguelles viene murato, mandando pericolosamente avanti i padroni di casa. Una “bomba” in 7 di Caproni riporta la parità. Sulla rotazione successiva, Arguelles sbaglia il servizio, Favaro commette un’ingenuità tentando di controllare un secondo tocco in bagher di Giovannetti. Time-out per gli ospiti. Al rientro, muro di Caproni per il 23esimo punto. Al secondo set point per Villadoro, la chiude Benincasa: la difesa di Loreti sbatte sul soffitto della palestra. Il quarto parziale è quello dei rimpianti. I biancorossi reagiscono immediatamente al set perso e dominano il parziale gestendo sempre vantaggi ampi (12-16, 15-21). Sembra fatta ma la National Transports inizia una inesorabile rimonta e le certezze dei Lupi si incrinano. Pagliai chiama time-out sul 18-21. Arguelles la gira sul 19-22 ma gli ospiti non si muovono più. Brucini sbaglia la battuta, Giovannetti e Favaro non si capiscono: 21-22, arriva il secondo tempo tecnico della panchina santacrocese. Che però non sortisce effetto. Modena pareggia con un gran muro su Arguelles, poi inizia una fase di gara molto nervosa, piena di “chiamate” e di decisioni non gradite. I Lupi ne rimangono un po’ frastornati e sugli ultimi palloni sbagliano tanto. Villadoro porta incredibilmente la gara al tie-break. Quinto set che finisce, come giusto, al fotofinish: sull’11-12 per gli ospiti, Arguelles in battuta spacca la ricezione ospite. Rigiocata complicata cui segue un errore di misura in attacco. Coach Malagoli chiede il time-out. Da 11-13 a 12-13 per un fallo in attacco, ma Modena mette fuori il servizio. Il primo set-point lo annulla Mocelli tirando alto sulle mani di Caproni, sul secondo fa tutto da sola la National Transports che sbaglia la seconda battuta di fila consegnando il sudatissimo match ai ragazzi di Pagliai.

BM: NATIONAL TRANSPORTS-LUPI S. CROCE 2-3

Parziali:17-25, 20-25, 25-23, 26-24, 13-15

NATIONAL TRANSPORTS MODENA: Martinelli 1, Trianni, Ronchetti 5, Monelli, Rinaldi, Mocelli 16, Plessi, Giuriati 1, Ferrari, Bombardi 11, Sartoretti 3, Benincasa 22, Soli 12, Berselli. All. Malagoli

LUPI S. CROCE: Gabbriellini, Arguelles 45, Favaro 7, Caproni 12, Brucini 12, Garibaldi, Camarri N., Camarri L. Antonelli, Compagnoni 5, Rossi, Giovannetti 1, Giannini, Dell’Endice, Tellini, Molesti, Landi. All. Pagliai

Due giornate, compreso questa, alla fine del campionato di A2 Credem Banca. I verdetti sono dietro l’angolo, e i punti diventano sempre più pesanti. Ogni partita, ogni set, ogni break, possono fare la differenza tra successo e fallimento. La Kemas Lamipel S. Croce sarà di scena al Pala Bigi di Reggio Emilia (posticipo del lunedì, ore 20.30), sul palcoscenico che nella scorsa stagione ha visto il trionfo di coach Mastrangelo e dell’attuale libero dei Lupi, Davide Morgese. Posta in palio? Altissima.

Se è vero che la squadra di casa deve vincere, è anche vero che l’avversaria di turno non può perdere. Ognuna, naturalmente, per i propri obiettivi. La Kemas Lamipel sarà chiamata a vincere per difendere l’attuale quarta posizione in classifica, aggredire la terza piazza, provare a mettere nel mirino la seconda. Consapevole che un migliore piazzamento darà maggiori chances ai play-off; in linea di massima, perché non sempre è così, ma almeno sulla carta…sì. Solitamente, nel percorso post season assumono molta importanza condizione fisica e autostima, e in considerazione di questo, un’eventuale debacle in trasferta, al cospetto di una formazione in lotta per non retrocedere, terzultima, non sarebbe di grande aiuto. La Conad Reggio Emilia, dal canto suo, sarà chiamata a vincere per togliere a Motta di Livenza ogni possibilità di rientrare su essa, tenendo al contempo “sotto” la Cave del Sole Lagonegro. Per gli emiliani è stato fondamentale il successo su Ravenna della passata domenica (3-2), una vittoria che ha consentito al Volley Tricolore di sorpassare la stessa Lagonegro e diventare “arbitro” del proprio destino: con due vittorie, Conad conserverebbe il terzultimo posto prescindendo dai risultati delle altre. Sfida delicatissima, tutta da seguire.

GLI AVVERSARI: da fine febbraio, dopo l’esonero di Cantagalli, la squadra emiliana è gestita da Fabio Fanuli, al suo secondo anno come allenatore di serie A (prima secondo, sempre a Reggio, e adesso head coach). Con Ravenna ha schierato: il palleggiatore Lorenzo Sperotto, ex Club Italia e Itas Trentino, in diagonale con il bomber Diego Cantagalli, l’esperto Romolo Mariano e il brasiliano giramondo Luiz Felipe Perotto in banda. Al centro possono giostrare Nicolò Volpe, classe 2003, scuola Vero Volley, più Alberto Elia, classe 1985, premiato dalla Curva Parenti nel match di andata per i trascorsi da “Lupo”, stagione 2010-2011 e biennio 2016-2018. Liberi, Marco Cantagalli, fratello di Diego e altro figlio d’arte, ad alternarsi con Torchia.

ARBITRERANNO: Denis Serafin ed Emilio Sabia

DICHIARAZIONI:

Vincenzo Mastrangelo (All.): “Sarà molto emozionante tornare al Pala Bigi, dove penso che lo scorso anno sia stata scritta una pagina storica di volley. Ci saranno peraltro tutti i componenti della vecchia squadra, che, sfruttando il lunedì libero, riusciranno a scendere o salire a Reggio. Per quanto riguarda la gara in se, ci siamo detti che queste partite sono da affrontare come se fossero playoff. La partita di Motta deve farci tesoro: abbiamo imparato che se non giochiamo al massimo la nostra pallavolo perdiamo. La mia concentrazione è esclusiva sulla partita di Reggio Emilia e non sul futuro, questo, come già detto in settimana, per rispetto della società, della squadra e dell’ambiente.”.

Davide Morgese: “Per me sarà una serata particolare. Reggio Emilia è la città dove sono nato, cresciuto, e la società è quella che mi ha lanciato. Rivedrò tanta gente che conosco e che mi è sempre stata vicino. E’ stata una stagione di alti e bassi, in senso generale, anche in linea con il campionato dove tutti o quasi vincono in casa e poi regolarmente o meno perdono fuori. Per la mia prima stagione lontano da casa è stato importante aver incrociato una piazza come quella di S. Croce, dove nessuno mi ha fatto mai mancare niente. Un po’ di rammarico c’è, per non aver provato prima esperienze simili.”.

La conferenza stampa integrale: https://fb.watch/jwcTf0hV9p/

TV: Il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente “volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a pagamento.

Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. Info e contatti: www.teletruria.it

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio stampa