Dal mercatino alle ghiottonerie, una domenica a Montespertoli

La camminata di domenica scorsa a Montespertoli, organizzata dall’Associazione Commercianti, è stata un successo ed ha visto la partecipazione di oltre 70 persone alla scoperta della pista del Turbone realizzata nell’ambito delle attività del Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno. Per domenica prossima (2 aprile) sono tante le iniziative organizzate in tutto il territorio.

Ritorna la “Festa delle Frittelle” di Montagnana val di Pesa, in piazza degli Ulivi (dalle ore 11 per tutto il giorno), che vede la partecipazione di tutta la frazione del Circolo Arci, MCL e dell’Associazione Libera Caccia di Montespertoli. Sarà data vita alle vecchie tradizioni di una volta e per tutto il giorno saranno cotte le frittelle in una grandissima padella. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Montespertoli e supportata dall’Associazione Commercianti di Montespertoli. A far da cornice il mercatino dell’artigianato, con dimostrazioni dal vivo di realizzazione cesti e nel pomeriggio gioco della ruota con premi, intrattenimento di clowneria per i più piccoli, giochi di strada e molto altro ancora. Per rimanere aggiornati sulla manifestazione è possibile visitare la pagina Facebook “Sagra delle Frittelle “ oppure telefonare allo 0571 671108.

Le attività non mancheranno anche nel centro del paese. In piazza del Popolo si svolgerà l’iniziativa “Non lo butto” a cura dell’Associazione Commercianti e Artigiani. Una giornata all’insegna del riuso: un mercatino dedicato allo svuota tutto e aperto a tutti coloro che vogliono dare nuovo valore ad oggetti usati. La manifestazione si svolgerà tutto il giorno.

Domenica 2 aprile sarà anche l’ultimo giorno per assaggiare i bomboloni alla “Festa del Bombolone” all’Anselmo. Organizzata dal Circolo Arci Anselmo, dalle ore 11 per tutto il giorno sarà possibile trovare bomboloni, frittelle, ficattole semplici e ripiene e panini con il lampredotto. Mercatino dell’artigianato, mostra fotografica, giochi per bambini e il Grupppo ‘900 dalle ore 16.00.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa