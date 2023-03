Minorenni si sentono male davanti a una discoteca a Firenze

Un 17enne e un 14enne si sono sentiti male prima di entrare in discoteca. È successo domenica 26 marzo di pomeriggio, in via Pratese a Firenze. Entrambi sono finiti in ospedale.

Il primo, di Pistoia, avrebbe assunto cannabinoidi. Per il secondo sono in corso accertamenti sulle cause del malessere.

La centrale del 118 ha chiamato anche la polizia, che è intervenuta sul posto. Nella discoteca, intorno alle 15, secondo quanto ricostruito, era in corso una festa aperta esclusivamente a minori. I ragazzini erano in fila per entrare, secondo quanto ricostruito, quando il 17enne si è sentito male e ha reso noto a un addetto alla sicurezza del locale di aver fumato uno spinello. Sul posto, sono intervenute un'ambulanza e una volante.

Poco distante il quattordicenne, colto da malore, si è accasciato sul marciapiede. Sul posto è giunto anche il padre. Poi un'ambulanza ha portato anche questo ragazzino a Careggi.