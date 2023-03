Molestano e insultano gli avventori di un locale, tre Daspo a Siena

Ubriachi, hanno molestato ed insultato gli avventori e i dipendenti di un locale, rifiutando poi di farsi identificare dagli agenti intervenuti. Per questo tre uomini di 34, 36 e 39 anni sono stati denunciati dalla polizia di Siena. Per loro è scattato anche un Daspo urbano di sei mesi ciascuno.

I tre, di origini moldave, hanno importunato gli avventori di un ristorante in via Pantaneto. I poliziotti sono intervenuti e sono riusciti a allontanarli. I tre, ubriachi, si sono rifiutati di mostrare i documenti.

Due sere prima i tre avevano turbato la sicurezza in un altro locale senese in via Cavour.

Gli agenti, pertanto, sono andati a trovarli il giorno dopo sul luogo di lavoro a Siena, nel cantiere edile dove prestavano l’attività di piastrellisti.

Condotti in Questura, sono stati sanzionati per ubriachezza molesta, accertata il giorno prima e denunciati per il rifiuto opposto all’attività di identificazione.