Investita nel Bolognese, muore madre 36enne residente nel Mugello

Travolta e uccisa lontana da casa, nel Mugello in cui aveva vissuto anni. Flor Lasagni, 36 anni da compiere, ha perso la vita in provincia di Bologna, nel comune di Medicina. Era sul bordo della strada via San Vitale Ovest, stava andando verso la fermata del bus dopo una cena in trattoria ma non è mai riuscita a prendere quel mezzo pubblico.

Un'auto condotta da un 57enne di zona l'ha presa in pieno, lasciandola esanime a bordo della strada. I sanitari inviati dal 118 non hanno potuto che constatare il decesso. Il conducente è risultato negativo all'alcol test.

Rimane solo il dolore a Firenzuola, dove Flor Lasagni era giunta da piccolissima dopo l'adozione dal Perù. Lascia una figlia di 11 anni.